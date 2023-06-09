Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Глава Центробанка РФ рассказала, в чем лучше хранить сбережения

Глава Центробанка Набиуллина посоветовала россиянам хранить сбережения в рублях

close
100%
Рамиль Ситдиков/РИА «Новости»

Председатель Банка России Эльвира Набиуллина посоветовала россиянам хранить накопления в рублях. Об этом сообщает ТАСС.

«Если мы говорим о том, в чем сберегать, то я могу дать рекомендацию только про рублевые сбережения», — сказала Набиуллина, отвечая на вопрос о том, в чем хранить сбережения.

По ее словам, хранение сбережений в рублях означает сохранение покупательной способности национальной валюты, которая показывает, сколько товаров и услуг можно купить на свои доходы.

Глава регулятора добавила, что в настоящее время ЦБ проводит политику, направленную на сохранение покупательной способности рубля.

Ранее глава Центробанка сообщила, что по состоянию на апрель текущего года более 40% экспорта российского продукции оплачивалась в рублях. Она также отметила продолжение перехода по использованию нацвалют в торговле РФ с зарубежными странами.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях