Глава Центробанка РФ рассказала, в чем лучше хранить сбережения

Председатель Банка России Эльвира Набиуллина посоветовала россиянам хранить накопления в рублях. Об этом сообщает ТАСС.

«Если мы говорим о том, в чем сберегать, то я могу дать рекомендацию только про рублевые сбережения», — сказала Набиуллина, отвечая на вопрос о том, в чем хранить сбережения.

По ее словам, хранение сбережений в рублях означает сохранение покупательной способности национальной валюты, которая показывает, сколько товаров и услуг можно купить на свои доходы.

Глава регулятора добавила, что в настоящее время ЦБ проводит политику, направленную на сохранение покупательной способности рубля.

Ранее глава Центробанка сообщила, что по состоянию на апрель текущего года более 40% экспорта российского продукции оплачивалась в рублях. Она также отметила продолжение перехода по использованию нацвалют в торговле РФ с зарубежными странами.