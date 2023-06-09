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Путин удовлетворен тем, как развиваются экономические отношения России и Белоруссии

Путин заявил, что экономические отношения РФ и Белоруссии развиваются «необычно хорошо»

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Гавриил Григоров/РИА Новости

Президент России Владимир Путин заявил, что экономические отношения между Российской Федерацией и Белоруссией развиваются «необычно хорошо», качество взаимодействия меняется в лучшую сторону. Об этом глава российского государства сказал в ходе неформальной встречи с белорусским коллегой Александром Лукашенко, передает ТАСС.

Российский лидер отметил, что Москве и Минску есть что обсудить «и по вопросам безопасности, и по вопросам экономического взаимодействия».

«Нас это не может не радовать, но даже необычно, тьфу-тьфу, необычно хорошо — развивается хорошими темпами, во всяком случае. Качество взаимодействия, структура наших экономических отношений меняются в нужную сторону», — сказал Путин.

Кроме того, Владимир Путин на встрече с Александром Лукашенко в Сочи заявил, что планирует обсудить «с глазу на глаз» ситуацию с безопасностью России и Белоруссии.

9 июня Владимир Путин и Александр Лукашенко проводят неформальную встречу в Сочи в рамках Третьего Евразийского конгресса.

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