Путин удовлетворен тем, как развиваются экономические отношения России и Белоруссии

Президент России Владимир Путин заявил, что экономические отношения между Российской Федерацией и Белоруссией развиваются «необычно хорошо», качество взаимодействия меняется в лучшую сторону. Об этом глава российского государства сказал в ходе неформальной встречи с белорусским коллегой Александром Лукашенко, передает ТАСС.

Российский лидер отметил, что Москве и Минску есть что обсудить «и по вопросам безопасности, и по вопросам экономического взаимодействия».

«Нас это не может не радовать, но даже необычно, тьфу-тьфу, необычно хорошо — развивается хорошими темпами, во всяком случае. Качество взаимодействия, структура наших экономических отношений меняются в нужную сторону», — сказал Путин.

Кроме того, Владимир Путин на встрече с Александром Лукашенко в Сочи заявил, что планирует обсудить «с глазу на глаз» ситуацию с безопасностью России и Белоруссии.

9 июня Владимир Путин и Александр Лукашенко проводят неформальную встречу в Сочи в рамках Третьего Евразийского конгресса.