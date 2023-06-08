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В России введут новый воздушный коридор для полетов на юг

РБК: с 12 июня в России откроют второй воздушный коридор для рейсов на юг

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Global Look Press

В России планируют открыть дополнительный воздушный коридор для рейсов на юг. Об этом информирует РБК со ссылкой на источники в двух авиакомпаниях.

«С 12 июня для рейсов на юг России откроют второй воздушный коридор, который позволит сократить время полета», — говорится в материале.

По словам источников, запуск воздушного коридора позволит увеличить пропускную способность маршрута.

В публикации отмечается, что некоторые авиакомпании уже получили информацию по новому коридору, а другим раздали извещения об изменениях в воздушных маршрутах на юге.

В Росавиации данную информацию пока не стали комментировать.

В мае президент Российской Федерации Владимир Путин снял запрет на прямые рейсы в Тбилиси и отменил визовый режим для граждан Грузии с 15 мая, если те посещают Россию на срок до 90 дней.

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