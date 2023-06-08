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Эстония отказалась от участия в EXPO-2025 из-за финансовых проблем

Эстония отказалась от участия в EXPO-2025 в Японии по финансовым соображениям

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Илья Питалев/РИА Новости

Эстония не будет принимать участие в выставке EXPO-2025 в Японии из-за того, что стране нужно сократить государственные расходы. Об этом сообщает РИА Новости.

«Министр экономики и информационных технологий Тийт Рийсало представил на обсуждение правительству предложение отказаться от участия в шестимесячной Всемирной выставке в Японии в связи с необходимостью сократить государственные расходы», — говорится в сообщении.

По словам Рийсало, для участия в выставке стране понадобится порядка трех-четырех миллионов евро.

Ранее сообщалось, что Министерство экономики Японии начинает работу над созданием летающих автомобилей и планирует представить готовые модели в 2025 году на Всемирной выставке Expo в Осаке. Отмечается, что в разработке летающих автомобилей будут участвовать компании среднего и малого бизнеса.

В конце 2018 года японское правительство пришло к выводу, что в массы необходимо внедрять летающие автомобили. Предполагается, что изначально они будут использоваться в малонаселенных горных районах для доставки грузов, при ликвидации последствий стихийных бедствий и ЧП. А в 2030 году летающими автомобилями начнут пользоваться и в крупных городах.

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