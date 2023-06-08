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ОАК показала фото нового пассажирского самолета Ил-96-400М

ОАК проинформировала о подготовке нового пассажирского самолета Ил-96-400М к первому полету

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ОАК/UACRussia/YouTube

Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) опубликовала в своем Telegram-канале фото модернизированного пассажирского самолета Ил-96-400М.

«Новый опытный Ил-96-400М, созданный в рамках программы модернизации самолетов семейства Ил-96, готовится к первому полету», — добавили авиастроители в сообщении.

Новый борт получил удлиненный фюзеляж. Разработчики считают, что это сделает его более вместительным и привлекательным для эксплуатантов. Российские специалисты модернизировали у самолета системы и оборудования — теперь он оснащен более мощным двигателем ПС-90А1.

Ил-96-400М. получил отечественное пилотажно-навигационное оборудование нового поколения. Как утверждают в ОАК, оно сможет обеспечивать полеты по всем навигационным спецификациям.

Ранее сообщалось, что решение о целесообразности серийного производства модернизированной версии четырехдвигательного дальнемагистрального самолета Ил-96-400М будет принято после сертификационных испытаний машины. Тогда же вышла информация, что самый первый экземпляр Ил-96-400М будет использоваться в качестве летающей лаборатории.

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