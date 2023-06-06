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В Минфине рассказали о дефиците бюджета в России

Минфин: дефицит бюджета России в январе — мае составил 3,41 трлн рублей

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Владимир Баранов/РИА Новости

В Минфине РФ заявили, что дефицит бюджета России в январе — мае составил 3,41 трлн руб. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Отмечается, что объем доходов федерального бюджета в январе — мае 2023 года составил 9 818 млрд руб., что на 19% ниже объема поступления доходов за аналогичный период 2022 года.

Ранее сообщалось, что в мае этого года поступления от нефтегазовой отрасли в бюджет снизились на 11,9% по сравнению с апрельскими показателями и составили 570,7 млрд руб.

В мае Минфин прогнозировал нефтегазовый дефицит в размере 8,1 млрд руб. Но нефтегазовые доходы оказались ниже ожидаемых на 30,6 млрд руб., говорится в сообщении. В апреле объем поступлений оказался ниже на 32,4 млрд руб.

По ожиданиям министерства, в июне этот показатель может быть на уровне 44 млрд руб. Восполнить дефицит министерство собирается с помощью продажи валюты в рамках бюджетного правила. Всего Минфин собирается продать валюты на 74,6 млрд руб.

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