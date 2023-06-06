Всемирный банк спрогнозировал уровень цен на нефть в 2024 году

Всемирный банк спрогнозировал повышение уровня цен на нефть в период с 2023 по 2025 год в докладе о перспективах развития мировой экономики.

«Цены на сырую нефть, как прогнозируется, будут составлять в среднем $80 за баррель в 2023 году, что представляет собой снижение расчетов по состоянию на январь на $8 за баррель, и поднимутся до $82 за баррель в 2024 году, отражая умеренный рост спроса», — говорится в докладе.

При этом ожидается, что вследствие усилий ЕС по повышению эффективности энергосбережения, произойдет снижение цен на природный газ и уголь в 2024 году.

Ранее глава Минэнерго РФ Николай Шульгинов заявил, что страны Запада продолжают покупать газ и нефть России обходными путями.

5 декабря прошлого года вступило в силу эмбарго Европейского Союза на морские поставки нефти из России. Страны G7, ЕС и Австралия ввели потолок цен на поставляемую морем российскую нефть на уровне $60 за баррель для подчиненных им судов и территорий.