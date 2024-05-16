В ЦСКА не поверили слухам об отставке Федотова

Директор ЦСКА по коммуникациям Кирилл Брейдо в своем Telegram-канале заявил, что клуб не планирует расставаться с главным тренером Владимиром Федотовым.

По его словам, информация «РБ Спорт» о том, что действующий наставник армейцев в межсезонье возглавит казанский «Рубин», не соответствует действительности.

«Что касается желания Владимира Валентиновича якобы возглавить «Рубин», то мы также об этом прочитали сегодня у Сергея Егорова. Удивились, но не поверили», — заявил Брейдо.

ЦСКА проиграл петербургскому «Зениту» в ответном матче финала Пути РПЛ Кубка России и не сумел выйти в суперфинал турнира. Поединок состоялся 15 мая в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена». Основное время матча завершилось со счетом 0:0, а в серии послематчевых пенальти сильнее оказался «Зенит» — 5:4. Единственный пенальти в составе армейского клуба не сумел реализовать Антон Заболотный.

Таким образом, ЦСКА в текущем сезоне остался без трофеев и не сумел защитить титул обладателя Кубка России, который завоевал в прошлом году. Команда идет на шестом месте в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ).

Ранее стало известно, почему Игорь Акинфеев перестал попадать в состав ЦСКА.