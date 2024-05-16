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Экс-разведчик Риттер неожиданно высказался о целях России на Украине

Экс-разведчик Риттер заявил, что Россия добилась своих целей на Украине

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Андрей Бортко/РИА Новости

Бывший разведчик Вооруженных сил (ВС) США Скотт Риттер заявил, что Россия добилась своей цели по ликвидации Вооруженных сил Украины (ВСУ) в ходе специальной военной операции. Такой точкой зрения он поделился в беседе с YouTube-каналом George Galloway MP.

«Россия добилась огромного успеха. <…> Она достигла своей цели: она измотала украинцев до такой степени, что у них больше не осталось резервов живой силы», — заявил Риттер.

Экс-разведчик подчеркнул, что ВС РФ нанесли удар не только по армии Украины, но и по Североатлантическому альянсу, который вложил миллиарды долларов в конфликт. Он указал на то, что Киев говорит об экстренной мобилизации после того, как профессиональные военные были ликвидированы. Власти страны сгоняют людей с улиц и бросают на передовую через несколько дней подготовки, после чего они сдаются в плен, отметил Риттер.

Ранее официальный представитель Пентагона Патрик Райдер заявил, что в ведомстве обеспокоены успехами ВС РФ на поле боя в ходе специальной военной операции. По его словам, «какими бы незначительными» ни были успехи российской армии, продвижение «вызывает беспокойство».

До этого министр обороны Украины Рустем Умеров заявил, что ВСУ «чрезвычайно сложно» удерживать занимаемые позиции, поскольку российские войска превосходят их по вооружениям.

Ранее в МИД заявили об обеспокоенности США провалами ВСУ на фронте.

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