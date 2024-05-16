Потеря населенного пункта Работино нанесла сильный удар по боевому духу украинских военнослужащих. Об этом заявил британский эксперт Александр Меркурис в своем блоге на видеохостинге YouTube.

«Я думаю, что в Киеве знают, что потеря Работино идет в дополнение ко всем остальным бедствиям, что происходят на всех фронтах, и станет серьезным ударом особенно по моральному духу Украины», — сказал он.

По его словам, текущая ситуация на фронтах является настоящей катастрофой для Вооруженных сил Украины (ВСУ). Меркурис признался, что не понимает, зачем Киев пытался любой ценой удержать Работино, которое не имеет большого военного значения. Видимо, удержание этого населенного пункта «было важно с точки зрения поддержания морального духа украинцев», который теперь просел после того, как контроль над Работино перешел к российской армии, отметил эксперт.

15 мая Минобороны сообщило, что подразделения группировки войск «Днепр» полностью освободили населенный пункт Работино Запорожской области.

В тот же день Меркурис заявил, что глава главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов (внесен в РФ в список террористов и экстремистов) и главнокомандующий Вооруженными силами страны Александр Сырский вступили в открытое противостояние в Харькове.

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