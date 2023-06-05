Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Аналитик предрек укрепление рубля на этой неделе

Аналитик Кочетков спрогнозировал укрепление рубля на этой неделе до 80 за доллар

close
100%
Shutterstock

На этой неделе рубль будет находиться в диапазоне от 81,0 до 82,0 за доллар. Об этом в беседе с РИАМО сообщил ведущий аналитик «Открытие Инвестиции» Андрей Кочетков. Также он допустил, что российская валюта может укрепится до 80,0 за доллар. Евро, по его словам, будет торговаться на отметках 86,0-87,5 руб.

Эксперт пояснил, что касаемо валютных потоков ключевую роль играет торговый баланс. С марта, по его словам, наблюдается усиленный рост импорта, что сказывается на курсе рубля. Также он отметил, что в последние месяцы иностранные компании, выходящие из российских активов, приобретали валюту. Однако данный фактор будет ослабевать, добавил Кочетков.

«Поэтому не ждем более слабый рубль, но даже рассчитываем на его укрепление в сторону 80,0 за доллар», — заключил он.

Ранее глава Министерства финансов России Антон Силуанов заявил, что доллар бросил вызов Российской Федерации, а РФ доллару.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях