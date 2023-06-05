Аналитик предрек укрепление рубля на этой неделе

На этой неделе рубль будет находиться в диапазоне от 81,0 до 82,0 за доллар. Об этом в беседе с РИАМО сообщил ведущий аналитик «Открытие Инвестиции» Андрей Кочетков. Также он допустил, что российская валюта может укрепится до 80,0 за доллар. Евро, по его словам, будет торговаться на отметках 86,0-87,5 руб.

Эксперт пояснил, что касаемо валютных потоков ключевую роль играет торговый баланс. С марта, по его словам, наблюдается усиленный рост импорта, что сказывается на курсе рубля. Также он отметил, что в последние месяцы иностранные компании, выходящие из российских активов, приобретали валюту. Однако данный фактор будет ослабевать, добавил Кочетков.

«Поэтому не ждем более слабый рубль, но даже рассчитываем на его укрепление в сторону 80,0 за доллар», — заключил он.

Ранее глава Министерства финансов России Антон Силуанов заявил, что доллар бросил вызов Российской Федерации, а РФ доллару.