В Норвегии остановили утечку газа

Норвежская нефтегазовая компания Equinor остановила утечку газа на СПГ-заводе Hammerfest, но пока затрудняется назвать сроки возобновления его работы. Об этом сообщает ТАСС.

«Утечка газа, произошедшая 31 мая на СПГ-заводе Hammerfest на Мелкейе, была остановлена, и в настоящее время идет нормализация ситуации», — говорится в заявлении компании.

В публикации отмечается, что утечка произошла из-за неисправности клапана в одном из контуров охлаждающей установки.

Ранее стало известно, что цены на газ в Европе резко выросли на 10%, то есть стали выше $300 за тысячу кубометров, из-за сообщений об остановке завода по производству сжиженного природного газа (СПГ) в Норвегии.

29 мая заместитель директора «Центра экономики отраслей ТЭК» ЦСР Сергей Колобанов заявил, что рекордно высокие цены на газ в прошлом году сформировались из-за того, что европейцы ожидали дефицита топлива зимой. Однако в этом году Европа чувствует себя комфортнее из-за уверенности в поставках.