В Johnson & Johnson заявили, что продолжают обеспечивать российских потребителей линзами

Американская компания Johnson & Johnson (J&J) продолжает обеспечивать российских потребителей линзами Acuvue, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании.

«Мы <…> считаем, что доступ потребителей к продукции для здоровья имеет основополагающее значение», — заявили в Johnson & Johnson.

В компании добавили, что основной приоритет J&J – обеспечение продукцией клиентов из разных стран.

Ранее «Ъ FM» со ссылкой на участников рынка сообщила, что Johnson & Johnson, которым в том числе принадлежат линзы Acuvue Oasys и Acuvue True Eyes, начали рассылать игрокам рынка уведомления о приостановке импорта своей продукции в Россию.

После этого в Союзе потребителей призвали ФАС вмешаться в ситуацию с контактными линзами.

Вместе с тем в Министерстве промышленности и торговли России заявили, что контактные линзы могут быть включены в список для параллельного импорта.