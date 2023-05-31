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В Johnson & Johnson заявили, что продолжают обеспечивать российских потребителей линзами

Johnson & Johnson: поставки линз Acuvue в Россию не прекращаются

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Depositphotos

Американская компания Johnson & Johnson (J&J) продолжает обеспечивать российских потребителей линзами Acuvue, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании.

«Мы <…> считаем, что доступ потребителей к продукции для здоровья имеет основополагающее значение», — заявили в Johnson & Johnson.

В компании добавили, что основной приоритет J&J – обеспечение продукцией клиентов из разных стран.

Ранее «Ъ FM» со ссылкой на участников рынка сообщила, что Johnson & Johnson, которым в том числе принадлежат линзы Acuvue Oasys и Acuvue True Eyes, начали рассылать игрокам рынка уведомления о приостановке импорта своей продукции в Россию.

После этого в Союзе потребителей призвали ФАС вмешаться в ситуацию с контактными линзами.

Вместе с тем в Министерстве промышленности и торговли России заявили, что контактные линзы могут быть включены в список для параллельного импорта.

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