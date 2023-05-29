Американская компания вышла из числа совладельцев сети Familia

Американская TJX Companies, которая два года назад получила 25% в российской сети магазинов Familia, вышла из числа ее совладельцев. Об этом пишет «Коммерсантъ», ссылаясь на данные отчете TJX Companies за 2022 год.

TJX Companies, развивающая в США магазины одежды T.J. Maxx и Marshalls, продала свою долю в Familia Trading S.a.r.l — головной структуре российской сети формата off-price Familia. При этом информация о том, кто получил долю американской компании, не раскрывается. В Familia же решили не отвечать на запрос издания.

В публикации отметили, что TJX Companies уже в прошлом году заявляла, что собирается выйти из российского бизнеса из-за начала спецоперации на Украине. Тогда организация собиралась продать свою долю за $218 млн. По данным ЕГРЮЛ, в апреле 2023 года головная структура Familia сменила юрисдикцию в Люксембурге на ОАЭ.

Эксперты рынка сошлись во мнении, что перевод основной структуры компании в Дубай является вынужденной мерой в связи с санкциями. В свою очередь ОАЭ имеет дружественный статус для российской компании. Кроме того, в ОАЭ действует комфортный налоговый режим, что также повлияло на решение по переходу структуры в эту страну.

30 апреля Forbes со ссылкой на статистические данные аналитиков компании Fashion Consulting Group (FCG) писал, что после ухода ряда иностранных fashion-компаний с российского внутреннего рынка розничные цены выросли в среднем на 30%. При этом объем продаж увеличился на 10-25%.