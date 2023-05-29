В России предложили меры по уменьшению отказов в ипотеке

Банку России предложили меры по сокращению отказов в ипотеке, в частности урегулирования схемы выдачи небольших кредитов до 2 млн рублей. Об этом пишет газета «Известия», ссылаясь на полученное письмо федеральной компании «Этажи», которые было отправлено регулятору.

Риелторы предложили ЦБ урегулировать схему выдачи ипотеки. В частности, речь идет о небольших кредитах до 2 млн рублей, в выдаче которых банки зачастую отказывают из-за более высоких дополнительных затрат по ним (страховки, оценки объекта недвижимости и так далее). Кроме того, чаще всего отказы происходят, когда хотят брать кредит на частный дом или земельный участок.

В публикации отметили, что лучше всего установить предельную стоимость кредита при ипотечном кредитовании до 2 млн рублей и сроком до 15 лет не учитывая другие расходы, которые касаются оценки, страхования и регистрации сделки.

Эксперты рынка посчитали, что более мягкие условия могут привлечь на рынок новых покупателей, которые до этого не могли получить одобрение на ипотеку. Поэтому предложенная мера может увеличить спрос на рынке недвижимости.

25 мая эксперт рынка недвижимости, член Гильдии риелторов Москвы Константин Барсуков заявил, что большинство россиян выплачивает ипотечный кредит за 10 лет. По его словам, срок выплат граждан по ипотеке постепенно рос еще с 2021 года, когда начали увеличиваться цены на недвижимость.