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Названа сумма товарооборота Китая с Центральной Азией

Товарооборот Китая с Центральной Азией превысил $70 млрд в 2022 году

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Depositphotos

Товарооборот Китая со странами Центральной Азии по итогам 2022 года подскочил до $70,2 млрд. Об этом пишет РБК, ссылаясь на данные Еврокомиссии и International Trade Center (ITC).

Товарооборот Китая со странами Центральной Азии в 2022 году вырос с $41,9 млрд до $70,2 млрд. Россия также нарастила объемы торговли — с $35,7 млрд до $42 млрд, отметили в публикации.

В сообщении также указали, что первое место в Центральной Азии по торговле с Китаем занял Казахстан, который в 2022 году нарастил товарооборот до $31,1 млрд.

24 мая премьер Госсовета КНР Ли Цян в ходе переговоров с российском премьером Михаилом Мишустиным заявил, что у китайско-российского практического сотрудничества имеются большие и блестящие перспективы и что оно постоянно и стабильно движется вверх.

До этого Мишустин заявил, что Россия поднялась с десятого на седьмое место в списке торговых партнеров Китая по итогам первого квартала (январь — март) 2023 года. По словам председателя российского правительства, по итогам 2022 года объем торговли двух стран составил $190 млрд. Только в январе — марте 2023 года показатель составил $52 млрд.

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