Стала известна причина, по которой цены на газ в Европе начали снижаться

Рекордно высокие цены на газ в прошлом году сформировались из-за того, что европейцы ожидали дефицита топлива зимой. Однако в этом году Европа чувствует себя комфортнее из-за уверенности в поставках. Об этом РИА Новости заявил заместитель директора «Центра экономики отраслей ТЭК» ЦСР Сергей Колобанов.

«Если в прошлом году шоковые высокие цены на газ были обусловлены в большей степени ожиданиями будущего дефицита газа в зимний период, то в настоящее время у европейских потребителей появилась некоторая уверенность «в завтрашнем дне», — отметил Колобанов.

По его словам, сейчас на европейском газовом рынке сложились несколько положительных факторов. Речь идет о мерах экономии газа, теплой погоде и высокой выработки возобновляемых источников энергии. Кроме того, в Европе появилось несколько терминалов по приему сжиженного природного газа (СПГ), а спрос на топливо в Азии не восстановился до прогнозируемых уровней.

Он добавил, что в краткосрочной перспективе цены на газ в Европе могут упасть еще сильнее. Однако мощности по производству СПГ в мире еще не выросли до должного уровня, а с увеличением спроса на топливо со стороны Азии цены на газ могут снова стремительно подняться.

27 мая агентство Bloomberg сообщило, что стоимость газа в Европе снижается восемь недель подряд, что стало самым длительным периодом снижения цен с 2007 года. Основная причина, по мнению агентства, заключается в снижении спроса из-за роста инфляции и отрицательных прогнозов в глобальной экономике.