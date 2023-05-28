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В «Росэнергоатоме» заявили о возможной провокации на ЗАЭС со стороны ВСУ

Карчаа: заявления ГУР о провокации на ЗАЭС является попыткой вернуть тему демилитаризации

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Alexander Ermochenko/Reuters

Советник гендиректора концерна «Росэнергоатом» Ренат Карчаа заявил, что слова Главного управления разведки министерства обороны Украины о подготовке Россией провокации на Запорожской атомной электростанции является попыткой вернуть тему демилитаризации ЗАЭС в повестку. Об этом сообщает ТАСС.

«Одна из наиболее вероятных версий: Украина с помощью этого заявления пытается оказать давление на членов Генассамблеи и Совбеза ООН перед внесением плана гендиректора МАГАТЭ Рафаэля Гросси о создании условий безопасной эксплуатации ЗАЭС, чтобы вернуться к теме демилитаризации», — сказал он.

Карчаа отметил, что ослабление войск Росгвардии, которая осуществляет охрану станции, «может моментально привести к попытке силового захвата станции».

По его мнению, в настоящее время по прежнему есть угроза артиллерийского обстрела ЗАЭС со стороны Вооруженных сил Украины. По словам советника, киевские власти готовят к этому мировую общественность и заранее обвиняют в этом Россию.

Накануне глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов высказал мнение, что Вооруженные силы Украины готовят операцию по захвату Запорожской атомной электростанции.

Ранее Рогов говорил, что Киев сорвал ротацию представителей Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) на Запорожской атомной электростанции.

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