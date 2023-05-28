Импорт электроэнергии из Словакии на Украину продлится

Импорт электроэнергии из Словакии на Украину продолжат осуществлять на протяжении воскресенья, 28 мая,заявили в национальной энергетической компании «Укрэнерго».

«Экспорт, как и вчера [27 мая], не осуществляется. Импорт продлится из Словакии почти весь день, однако в вечерний пик потребления его объем незначителен», — объяснили представители украинской компании.

В «Укрэнерго» добавили, что что в субботу с 21.00 до 22.00 с целью покрытия вечернего пика потребления энергетическая система Украины принимала аварийную помощь от системы Румынии.

Объяснялось, что причиной послужила недостаточность общей мощности украинских электростанций.

«Укрэнерго» попросила украинское население экономно пользоваться электричеством в вечерние часы с целью не допустить перегрузки.

Ранее стало известно, что украинский регулятор считает необходимым привести цены на электричество к рыночному уровню.

Также в марте в четырех областях Украины действовали отключения электричества.