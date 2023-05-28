В США заявили, что не будут мириться с санкциями Китая против Micron

Министр торговли США Джина Раймондо заявила, что Вашингтон не будет мириться с введенным в Китае запретом на использование в ряде отраслей полупроводников компании Micron Technology из Соединенных Штатов. Ее слова приводит Bloomberg.

«Мы не будем с этим мириться и не думаем, что это закончится успехом», — сказала американская чиновница.

Она отметила, что США рассматривают ответные меры.

21 мая Reuters сообщило, что государственная канцелярия по киберпространству КНР запретила национальным операторам критической информационной инфраструктуры покупать продукцию американского производителя чипов Micron Technology по итогам проведенной проверки. В США назвали этот запрет «безосновательным» и заявили, что выступают против введенных ограничений. В Вашингтоне также сделали заявление, что собираются вместе с «ключевыми союзниками и партнерами» провести работу по «устранению нарушений» на рынке Китая.

Официальный представитель МИД КНР Мао Нин сообщила, что проверка в отношении компании Micron из США, по результатам которой китайские власти запретили операторам критической инфраструктуры закупать продукцию компании, была необходимой мерой для обеспечения национальной безопасности.