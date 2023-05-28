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В «Газпроме» рассказали о подаче газа через территорию Украины

«Газпром» подает газ для Европы в объеме 40,3 млн кубометров через «Суджу»

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Reuters

«Газпром» подает газ через газоизмерительную станцию «Суджа» в размере 40,3 млн кубометров по данным на 28 мая. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя «Газпрома».

«Газпром» осуществляет подачу российского газа для транзита через территорию Украины в объеме, подтвержденном украинской стороной, через ГИС «Суджа», — 40,3 млн куб. м на 28 мая. Заявка на ГИС «Сохрановка» отклонена», — отметил представитель «Газпрома».

Накануне уровень подачи топлива для Европы через «Суджу» составлял 40,7 млн кубометров.

Транзитная ветка через Украину сейчас остается единственным маршрутом поставок российского газа в страны Западной и Центральной Европы после разрушений на «Северном потоке». 25 апреля офис президента Украины Владимира Зеленского предложил запретить прямые поставки российского газа в Евросоюз в обход территории Украины. Тогда отмечалось, что данная мера направлена на прекращение использования «Турецкого потока» для поставки российского газа в Европу.

Биржевые цены на газ в Европе 25 мая рекордно упали ниже $300 за тысячу кубометров. Стоимость июньского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах упала до $297,06 за тысячу кубометров, июльского – до $267,56 за тысячу кубометров. Биржевые цены на газ в ЕС начали снижаться в середине мая. Так, 18 мая показатели опускались ниже $350 за тысячу кубометров. Ряд экспертов объяснил это снижение окончанием отопительного сезона в Евросоюзе.

Некоторые аналитики отметили, что европейские промышленники на фоне снижения цен ан газ начали перемещать свои производства в Северную Америку и Китай

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