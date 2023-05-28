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Экспортные пошлины на зерно будут повышены

Правительство повысило базовую цену для расчета экспортной пошлины на пшеницу до ₽17 тыс.

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Александр Гальперин/РИА Новости

Правительство РФ повысило базовую цену для расчета экспортной пошлины на пшеницу, которая вывозится в страны, не участвующие в соглашении о Таможенном союзе, до 17 тыс. руб. Такое постановление Кабмина опубликовано 27 мая на официальном интернет-портале правовой информации.

До повышения базовая цена для расчета экспортной пошлины на пшеницу составляла 15 тыс. руб. Базовая цена для расчета экспортной пошлины на шрот тоже увеличена — с 13 875 руб. до 15 875 руб.

Повышенная экспортная пошлина на зерно начнет действовать с 1 июня.

О том, что экспортные пошлины на пшеницу будут скорректированы, 17 мая заявил министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев. Он отметил, что это позволит оставлять больший объем средств у сельхозтоваропроизводителей и таким образом финансово поддержать производителей зерновых на фоне снижения цен на них в мире.

Экспортные пошлины для зерна и масличных культур правительство ввело в 2021 году. Это было сделано с целью сдерживания роста цен на социально значимые продукты — хлеб, муку и подсолнечное масло. С июля прошлого года расчет данных пошлин переведен в рубли.

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