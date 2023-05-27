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Всемирный банк выделит Ливану дополнительное финансирование

Ливан получит от Всемирного банка $300 млн в качестве дополнительного финансирования

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Global Look Press

Директор филиала Всемирного банка на Ближнем Востоке Жан-Кристоф Карре заявил, что ВБ одобрил дополнительное финансирование для Ливана в размере $300 млн. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, данная сумма будет направлена в качестве помощи правительству Ливана, чтобы кабмин страны смог покрыть потребности малоимущих граждан, которые страдают от экономического кризиса.

Он указал, что проект ВБ нацелен на развитие единой системы социальной защиты и осуществляется совместно с Министерством по социальным делам Ливана и Всемирной продовольственной программой (ВПП) ООН.

Ранее президент Всемирного банка Дэвид Мэлпас заявил, что не ожидает объявления США дефолта. 

Кроме того, Мэлпас надеется, что американская администрация и контролирующие Палату представителей конгресса Соединенных Штатов республиканцы смогут прийти к решению, которое позволит избежать дефолта.

Накануне пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявляла, что США никогда не окажутся в состоянии дефолта, несмотря на то, что отсутствует договоренность с американским конгрессом по потолку государственного долга.

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