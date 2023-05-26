Путин отметил вклад бизнеса в экономику РФ

Президент РФ Владимир Путин заявил, что за рубежом удивлены теми позитивными процессами, которые происходят в российской экономике. Соответствующее заявление он сделал на встрече с членами Общероссийской общественной организации «Деловая Россия», подводя ее итоги, передает ТАСС.

Глава государства обратил внимание, что в начале этой встречи он сказал несколько комплиментарных фраз в адрес российского предпринимательства, которые не являются «пустыми».

Путин уверен, что многие россияне, и ему известно, что «многие за рубежом», и простые граждане зарубежных стран, «и политические деятели, и экономисты, они просто удивлены» тем, что происходит в экономике РФ. Он указал, что говорит это не понаслышке.

«Я знаю, так и есть», — сказал Путин.

Он отметил, что в значительной степени все положительное, что происходит в экономике РФ, достигнуто благодаря усилиям предпринимательского сообщества и трудовых коллективов их предприятий.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что настолько хорошие показатели отечественной экономики в условиях санкций удивляют даже его.