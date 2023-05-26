Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Путин отметил вклад бизнеса в экономику РФ

Путин: за рубежом удивлены тем, что происходит в российской экономике

close
100%
Гавриил Григоров/РИА Новости

Президент РФ Владимир Путин заявил, что за рубежом удивлены теми позитивными процессами, которые происходят в российской экономике. Соответствующее заявление он сделал на встрече с членами Общероссийской общественной организации «Деловая Россия», подводя ее итоги, передает ТАСС.

Глава государства обратил внимание, что в начале этой встречи он сказал несколько комплиментарных фраз в адрес российского предпринимательства, которые не являются «пустыми».

Путин уверен, что многие россияне, и ему известно, что «многие за рубежом», и простые граждане зарубежных стран, «и политические деятели, и экономисты, они просто удивлены» тем, что происходит в экономике РФ. Он указал, что говорит это не понаслышке.

«Я знаю, так и есть», — сказал Путин.

Он отметил, что в значительной степени все положительное, что происходит в экономике РФ, достигнуто благодаря усилиям предпринимательского сообщества и трудовых коллективов их предприятий.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что настолько хорошие показатели отечественной экономики в условиях санкций удивляют даже его.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях