Роспотребнадзор изымает из продажи американскую лапшу

Роспотребнадзор осуществляет мониторинг и ведет изъятие из оборота американской лапши быстрого приготовления под брендом Nissin Foods из-за наличия в ее составе генно-модифицированной сои, передает пресс-служба ведомства в своем Telegram-канале.

«В связи с появлением информации о фактах незаконной продажи в интернет-магазинах американской лапши быстрого приготовления под брендом Nissin Foods, в состав которой входит генно-модифицированная соя, Роспотребнадзором предприняты все необходимые меры по организации непрерывного мониторинга указанной продукции в торговых точках и на маркетплейсах и изъятию ее из оборота», — сказано в сообщении.

Ранее газета «Известия» писала, что организация «Общественная потребительская инициатива» попросила Роспотребнадзор запретить продажу американской лапши данного бренда из-за того, что в ней содержится генетически модифицированная соя.

Как указали в организации, эта лапша есть в наличии на многих маркетплейсах, несмотря на запрет на ввоз и реализацию этой продукции в России.