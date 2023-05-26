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Путин рассказал, где «рынок будущего»

Путин: Азия, Африка, Ближний Восток и Латинская Америка — рынок будущего

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Татьяна Барыбина/Пресс-служба губернатора Ставропольского края/РИА Новости

Президент России Владимир Путин заявил, что Азия, Африка, Ближний Восток и Латинская Америка в силу своих масштабов и перспектив — «рынок будущего». Об этом он заявил на встрече с «Деловой Россией», сообщает ТАСС.

«Все громче заявляют о себе динамично развивающиеся страны Азии, Африки, Ближнего Востока и Латинской Америки. У них растут стандарты потребления, появляются новые запросы на товары, услуги, технологии. В силу своего масштаба и огромных перспектив это настоящий рынок будущего», — рассказал он.

Он отметил, что на этом рынке российский бизнес может успешно конкурировать и бороться за покупателя.

По его словам, государство на всех уровнях будет оказывать поддержку, чтобы российские предприниматели наращивали инвестиции, вкладывали средства в строительство предприятий в создание новых рабочих мест.

Также Путин на встрече с членами общероссийской общественной организации «Деловая Россия» заявил, что Россия не должна замыкаться только на внутреннем рынке.

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