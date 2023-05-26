Герман Греф: необходимо расширять меры поддержки МСП

Финансовый рычаг движет предпринимателей к успеху и помогает им развиваться, заявил президент, председатель правления Сбербанка Герман Греф на планерном заседании форума «Опоры России», сообщает пресс-служба банка.

По словам Грефа, Сбер стремится сделать заемные средства более доступными и наращивает свою долю в кредитовании МСП.

Чтобы получить деньги на развитие бизнеса было проще и быстрее, банк запустил расчет кредитного потенциала. Благодаря этому сервису предприниматель сразу видит максимальный лимит по всем основным кредитным продуктам и гарантиям.

Председатель правления Сбербанка добавил, что банк продолжает развивать онлайн-кредитование: доля онлайн-процессов получения кредитов в банке за два года выросла практически до 80%, что позволяет клиенту всего за три минуты получить деньги на счет.

«Нам нужна ежеквартальная аналитика того, как работают меры поддержки малого бизнеса. Мы не должны останавливаться ни на минуту в этом вопросе. Если меры поддержки используются недобросовестными участниками, их надо закрывать. Меры поддержки, которые дают результаты, надо расширять. И, конечно, все это надо унифицировать и автоматизировать», — сказал Герман Греф.

Он отметил, что госпрограммы помогают наращивать кредитный портфель МСП.

«В сегменте МСП они составляют 15–20% портфеля. Банк видит большой спрос предпринимателей на программы господдержки», — добавил Герман Греф.

Модератором заседания на тему «Финансовые инструменты содействия повышению инвестиционной активности и ускоренному развитию МСП в приоритетных отраслях» стал президент «Опоры России» Александр Калинин.