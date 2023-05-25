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Байден рассказал о процессе переговоров с Конгрессом по вопросу дефолта

Байден: Конгресс США согласен, что дефолт недопустим, на переговорах есть прогресс

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Jonathan Ernst/Reuters

Президент США Джо Байден заявил, что американская администрация и Конгресс Соединенных Штатов согласны с тем, что наступление в стране дефолта недопустимо, и на переговорах о повышении потолка госдолга есть прогресс. Об этом сообщает ТАСС.

По словам Байдена, у него состоялось несколько продуктивных разговоров со спикером Палаты представителе Конгресса США Кевином Маккарти.

«И в действительности наши помощники продолжают проводить встречи прямо в эти минуты. И у них есть прогресс», — заявил Байден.

Он подчеркнул, что уже неоднократно говорил о том: что дефолт по национальному долгу не является рассматриваемым вариантом, а руководство Конгресса это понимает, поэтому и согласились о том, что дефолта не будет.

Ранее президент Всемирного банка Дэвид Мэлпас заявил, что не ожидает объявления США дефолта.

Кроме того, Мэлпас надеется, что американская администрация и контролирующие Палату представителей конгресса Соединенных Штатов республиканцы смогут прийти к решению, которое позволит избежать дефолта.

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