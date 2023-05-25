Кредитный рейтинг США у Fitch может быть понижен из-за госдолга

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings предупредило о том, что может снизить кредитный рейтинг США, который сейчас находится на высшем уровне «AAA». Об этом сообщает Forbes со ссылкой на данные агентства.

Такое решение может быть принято из-за угрозы дефолта по причине превышения потолка госдолга отмечается в сообщении. Fitch поместило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента в иностранной валюте в список Rating Watch (рейтинг на пересмотре) с «негативным» прогнозом.

Как говорится в публикации, решение Fitch Ratings вызвано усилением политических разногласий. Они мешают заключению соглашения о повышении потолка госдолга или приостановке действия лимита, несмотря на приближение крайнего срока.

24 мая пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что США никогда не окажутся в состоянии дефолта, несмотря на то, что нет договоренности с американским конгрессом по потолку государственного долга. До этого министр финансов Джаннет Йеллен в письме к конгрессу допустила наступление дефолта к 1 июня в случае, если не будут приняты меры по увеличению или приостановке лимита госдолга.

22 мая спикер контролируемой республиканцами Палаты представителей Кевин Маккарти и президент США Джо Байден вновь обсудили поднятие потолка госдолга, но к соглашению не пришли. 22 мая Bloomberg написал, что если власти США не договорятся по поводу возможного повышения лимита государственного долга, у руководства американского Министерства финансов закончатся наличные деньги для покрытия выплат по обязательствам федерального правительства к 8 или 9 июня. 24 июня Маккарти обвинил Байдена в бездействии.

По данным Statista, по состоянию на 2 мая 2023 года уровень госдолга США оценивался в $31,5 трлн.