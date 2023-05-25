Путин отметил успешную адаптацию России к переменам в финансовой сфере

России удается успешно адаптироваться к переменам в международной финансовой сфере, заявил президент Российской Федерации Владимир Путин. Об этом сообщает РИА Новости.

На пленарном заседании Евразийского экономического форума Путин уточнил, что Россия может стать одним из лидеров в этой сфере.

«России удается не только адаптироваться, но и стать одним из лидеров этих процессов», — сказал глава государства.

12 мая Центробанк спрогнозировал рост ВВП России во втором квартале 2023 года на 4,2%.

Ранее сообщалось, что Россия вернулась в десятку крупнейших экономик мира впервые с 2014 года.