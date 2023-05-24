«Ъ FM»: России может грозить дефицит контактных линз

России может грозить дефицит контактных линз, сообщает радиостанция «Коммерсантъ FM» со ссылкой на заявления участников рынка.

Как сообщает «Ъ FM» со ссылкой на участников рынка, американские поставщики лекарственных и гигиенических товаров Johnson & Johnson, которым в том числе принадлежат Acuvue Oasys и Acuvue True Eyes, начали рассылать игрокам рынка уведомления о приостановке импорта своей продукции в РФ, вследствие чего цена аналогов очковых линз нескольких брендов поднялась в два раза.

«На данный момент проанализировали переход на другого поставщика», — заявила директор магазина брендовой оптики «Очки Бутик» Анастасия Дюженкова.

По ее словам, в связи с переходным моментом российского рынка на фоне санкций, многие импортеры уже повысили цены, но на рынке достаточно разнообразных вариантов для подбора замены. Однако для розничных точек продажа контактных линз потеряла былое значение, заключила Дюженкова.

В апреле прошлого года сообщалось, что на розничном рынке России возникла нехватка контактных линз марки Acuvue — как в онлайн, так и в офлайн-магазинах. Отмечается, что дефицит спровоцирован проблемами с логистикой и повышенным спросом на товар.