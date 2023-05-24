Путин сообщил о незначительном снижении объема ВВП ЕАЭС, несмотря на кризис в торговле

Несмотря на то, что мировая торговля переживает кризис, объем ВВП Евразийского экономического союза (в него входят Россия, Белоруссия, Армения, Казахстан, Киргизия) снизился только на 1,6%. Об этом на Евразийском экономическом форуме заявил президент России Владимир Путин, передает РИА Новости.

По его словам, зарубежные эксперты прогнозировали обвал экономике ЕАЭС, но этого не произошло.

«… Цифры говорят сами за себя. Несмотря на масштабные кризисные явления в мировой экономике и торговле, немалые геополитические риски и фактор неопределенности, общий ВВП Евразийского союза за 2022 год сократился, но сократился на 1,6%, а некоторые эксперты там, так скажем, как у нас в народе говорят, за бугром, предсказывали совсем другой сценарий, такой обвальный сценарий», — отметил президент.

По его словам, ничего подобного уже явно не произойдет.

Заместитель председателя правительства РФ Алексей Оверчук 24 мая сообщил, что торговля между странами Евразийского экономического союза в 2023 году достигла $83,3 млрд. Он отметил, что интеграция между странами дает свои плоды, а условия, которые сформировались внутри союза, позволят сформировать лучшую среду для ведения бизнеса между странами-участницами.