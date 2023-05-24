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В кабмине России рассказали о сумме взаимной торговли в ЕАЭС

Оверчук: взаимная торговля в ЕАЭС достигла рекордных $83,3 млрд в 2023 году

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Сергей Гунеев/РИА «Новости»

Заместитель председателя правительства Российской Федерации Алексей Оверчук заявил, что торговля между странами Евразийского экономического союза (ЕАЭС) в 2023 году достигла рекордного показателя в $83,3 млрд. Об этом сообщает ТАСС.

«Мы вышли в этому году на рекорд — $83,3 млрд [составила] взаимная торговля», — заявил Оверчук.

Ранее стало известно, что президент России Владимир Путин примет участие в саммите лидеров Евразийского экономического союза (ЕАЭС), а также Евразийском экономическом форуме в Москве на этой неделе.

Отмечается, что в День российского предпринимательства 26 мая Путин пообщается с участниками общественной организации «Деловая Россия», представляющей интересы бизнеса. Кроме того, в планах у президента есть церемония вручения государственных наград.

До этого Оверчук заявил, что Банк России создал свою независимую финансовую систему, к которой уже подключились 80% банков на постсоветском пространстве.

По его словам, Россия занимается активными процессами по интеграции в рамках ЕАЭС. Кроме того, уде в первом квартале 2023 года 89% торговли велось в национальных валютах.

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