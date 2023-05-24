Два российских банка решили обжаловать санкции Евросоюза

«Тинькофф банк» и «Альфа банк» обратились в суд Европейского союза с исками, пишет Frank Media со ссылкой на данные картотеки суда. Банки собираются обжаловать введенные против них в феврале санкции ЕС.

«Тинькофф банк» подал заявление 18 мая, «Альфа банк» — 22 мая. Frank Media направили запросы в банки.

«Росбанк» 18 мая обратился с аналогичным иском в суд, сообщало ранее Frank Media. Ответчиком по делу выступает Совет Европейского союза.

Во всех трех случаях не раскрыты содержание исков и предполагаемые даты слушаний.

В конце февраля этого года Евросоюз опубликовал десятый пакет санкций против России, и в список попали три российских банка: «Тинькофф банк», «Альфа банк» и «Росбанк». Санкции предполагают заморозку их активов на территории ЕС и запрет на сделки с этими банками. Операции с «Альфа банком», «Тинькофф» и «Росбанком» нужно будет завершить к 26 августа 2023 года, говорилось в журнале ЕС. Банки также планировалось отключить от международной системы межбанковских операций SWIFT. В банках после введения санкций заявили, что ограничения не скажутся на их работе.