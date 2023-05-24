В ЕС пришли к соглашению по продлению отмены пошлины на ввоз товаров с Украины

Постпреды Евросоюза согласовали продление на год отмены пошлин на ввоз товаров с Украины, в том числе зерно. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой председательство Швеции.

«Постпреды ЕС только что утвердили постановление, которое продлевает приостановку сбора всех таможенных пошлин, квот и защитных торговых мер на украинский экспорт в ЕС», — говорится в сообщении.

В представительстве Европейского Союза обратили внимание, что эти меры позволят Украине сохранить стабильность торговых отношений с ЕС.

Помимо того, предполагается, что продление ограничение поможет поддержать экономику Украины.

Ранее стало известно, что Сеул предоставит Киеву льготный кредит на условиях для развивающихся стран.

Также Украина вышла из соглашения о межпарламентской ассамблеи СНГ. Рада поддержала законопроект о выходе Верховной рады Украины из соглашения о межпарламентской ассамблеей государств-участников СНГ. За – 280 депутатов.