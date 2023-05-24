Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В ЕС пришли к соглашению по продлению отмены пошлины на ввоз товаров с Украины

Постпреды Евросоюза согласовали продление на год отмены пошлины на ввоз товаров с Украины

close
100%
Virginia Mayo/AP

Постпреды Евросоюза согласовали продление на год отмены пошлин на ввоз товаров с Украины, в том числе зерно. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой председательство Швеции.

«Постпреды ЕС только что утвердили постановление, которое продлевает приостановку сбора всех таможенных пошлин, квот и защитных торговых мер на украинский экспорт в ЕС», — говорится в сообщении.

В представительстве Европейского Союза обратили внимание, что эти меры позволят Украине сохранить стабильность торговых отношений с ЕС.

Помимо того, предполагается, что продление ограничение поможет поддержать экономику Украины.

Ранее стало известно, что Сеул предоставит Киеву льготный кредит на условиях для развивающихся стран.

Также Украина вышла из соглашения о межпарламентской ассамблеи СНГ. Рада поддержала законопроект о выходе Верховной рады Украины из соглашения о межпарламентской ассамблеей государств-участников СНГ. За – 280 депутатов.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях