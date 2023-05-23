Мишустин спрогнозировал рост товарооборота между Россией и Китаем в 2023 году

Товарооборот России и Китая может достичь по итогам года $200 млрд, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин на российско-китайском бизнес-форуме.

«Уверен, что в этом году мы выполним задачу <…> взаимный товарооборот до 200 миллиардов долларов», — приводит РИА Новости слова Мишустина.

Он отметил, что уже по итогам первого квартала этого года отмечается увеличение взаимной торговли почти на четверть — до примерно $52 млрд.

Мишустин также добавил, что уже свыше 10 лет Китай является основным торговым партнером Российской Федерации.

В начале мая президент России Владимир Путин поручил рассмотреть вопрос о заключении соглашения по экспорту зерна в КНР.

Ранее китаевед Николай Вавилов сообщил, что Путин и Си Цзиньпин создали новые условия для экономических связей России и КНР.