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Эксперт оценил шансы России остаться одним из ведущих игроков рынка СПГ

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Depositphotos

Российская СПГ-отрасль должна оперативно найти ответы на назревшие вопросы. Такое мнение высказал в своей колонке для «Инфотэк» аналитик проектного центра по энергопереходу и ESG Сколтеха Сергей Капитонов.

«Широкое окно возможностей для новых проектов в сфере СПГ открылось сразу после начала постковидного восстановления экономик и энергетического кризиса 2021-2022 годов. Европа, фактически отрезанная от поставок газа из России, в буквальном смысле сметала все грузы со спотового рынка СПГ, а технические неполадки на заводах в Норвегии и США, а также проблемы с добычей и производством СПГ в Нигерии и Алжире усиливали давление на и без того дефицитный рынок», — отметил эксперт.

По его словам, до 2024 года на рынке не будет значительных новых объемов СПГ, а, следовательно, дефицит и высокие цены могут сохраняться еще как-минимум около двух лет.

«Однако уже в 2025-2026 годы – то есть фактически завтра по меркам стратегического планирования в газовой отрасли – на рынок выйдут новые значительные объемы СПГ из США, Канады и чуть позже – из Катара. А несколько раньше, в 2024 г., должны начаться первые отгрузки СПГ с российского завода «Арктик СПГ-2»», — сказал Капитонов.

По мнению эксперта, российские проекты сохраняют свои конкурентные преимущества, но с точки зрения технологической готовности России к осуществлению новых проектов имеются серьезные вопросы.

«До сегодняшнего дня все крупнотоннажные СПГ-проекты в нашей стране реализовывались международными консорциумами на базе западных технологий и, в основном, иностранного оборудования. Впрочем, альтернатива западным технологиям у России имеется. Так, на четвертой линии «Ямал СПГ» «Новатэк» успешно (хоть и не без «болезней роста») обкатал применение российской среднетоннажной технологии «Арктический каскад»», — сказал аналитик.

Капитонов добавил, что отдельной и крайне сложной проблемой является необходимость создания флота СПГ-газовозов.

«Ситуация вполне может измениться, так как при наличии пилотных образцов задача масштабирования не является нерешаемой. Гораздо сложнее, когда приходится реализовывать проект с нуля. В случае газовой турбины полный цикл НИОКР может занимать до семи лет и более», — заключил аналитик.

Аналитик подчеркнул, что Россия с ее крупнейшими в мире запасами газа имеет все шансы остаться в клубе ведущих игроков СПГ на долгосрочную перспективу.

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