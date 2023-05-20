Глава ЕК: ЕС введет санкции против восьми компаний в КНР, помогающих России

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Евросоюз (ЕС) введет санкции в отношении восьми компаний, зарегистрированных в Китае и помогающих России обходить ограничения. Об этом она сказала в интервью телеканалу ZDF.

По словам главы ЕК, компании, о которых идет речь, существуют частично на бумаге и имеют владельцев из других стран.

Всего в новый пакет санкций против России Евросоюз включит более 90 компаний по всему миру, в отношении которых есть доказательства обхода рестрикций, заявила фон дер Ляйен. Глава ЕК отметила, что ограничения будут направлены на компании в третьих странах, которые помогают поставлять европейские товары в РФ, а также продукцию «двойного назначения».

Ранее сообщалось, что премьер-министр Японии Фумио Кисида и президент США Джо Байден договорились сохранять санкции в отношении Российской Федерации и продолжать оказывать помощь Украине.