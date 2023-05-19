Эксперт: первые арендаторы на площадях IKEA в России могут появиться в этом году

Глава Союза торговых центров Булат Шакиров заявил, что часть пустующих площадей IKEA в России может быть заполнена первыми новыми арендаторами в 2023 году. Об этом он сообщил ТАСС.

Отмечается, что пустующие помещения могут быть заполнены арендаторами с товарами схожей категории.

Ранее вице-президент Союза торговых центров стран Ближнего Востока Камел Шабан заявил, что арабская сеть Home Box с аналогами товаров IKEA может открыть свой первый магазин в России.

По его словам, первый магазин сети может открыться в Москве уже до конца этого года.

Также сообщалось, что в торгово-развлекательном центре (ТРЦ) «Щелковский», расположенном в Москве, открылся первый в России магазин белорусского бренда Swed House. В этом заведении можно приобрести аналоги товаров шведского ретейлера IKEA, ушедшего с внутреннего рынка РФ в связи с международными санкциями.