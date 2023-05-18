Белый дом: G7 ужесточит доступ РФ к финансовой системе и примет меры против ее энергетики

Группа семи (G7) примет на своем саммите в Хиросиме (Япония) решения об ужесточении доступа России к мировой финансовой системе, ослаблении зависимости от ее энергоносителей, продолжении блокирования ее замороженных на Западе активов, а также ряд иных мер, направленных против Москвы в связи с ее специальной военной операцией (СВО) на территории Украины. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя администрации США высокого ранга.

По его словам, будут предприняты некоторые существенные усилия, которые направлены на то, чтобы «ударить по способности России получать ресурсы для ее войны», а также на то, чтобы «закрыть лазейки, позволяющие обходить [ранее введенные Западом против Москвы ограничительные меры]».

Также будут предприняты шаги для уменьшения зависимости стран от энергетических носителей из России, ужесточен доступ РФ к международной финансовой системе. Чиновник подчеркнул, что кроме этого будут продемонстрировано «подтверждение обязательства сохранять [замороженные на Западе] суверенные активы России обездвиженными до конца войны»

Ранее пресс-секретарь Государственного секретариата Швейцарии по экономике Фабиан Майенфиш заявил, что страна считает возможным использовать средства Центрального банка России, находящихся в стране, для восстановления Украины.