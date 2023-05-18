Минфин РФ не предполагает новых изъятий для компаний по взносам в федеральный бюджет

Заместитель министра финансов Алексей Сазанов заявил, что ведомство не предполагает дополнительных изъятий для компаний по взносам в федеральный бюджет. Об этом сообщает ТАСС.

«Минфин полагает, что никаких изъятий, кроме тех, что есть сейчас в законопроекте, быть не должно», — заявил Сазанов.

По его словам, законопроект концептуально поддержали в Российском союзе промышленников и предпринимателей (РСПП). «У них есть технические замечания, их будем обсуждать при подготовке законопроекта ко второму чтению», — добавил Сазонов.

В конце февраля 2023 года замминистра финансов Алексей Сазанов сообщил, что итоговая отчетность российского бизнеса за прошлый год появится в конце марта этого года, в связи с этим размер взноса российских компаний в бюджет России будет определен в конце марта. Он также подчеркнул, что уплата добровольного сбора с бизнеса затронет банковский сектор.

В начале февраля первый вице-премьер Андрей Белоусов сообщил, что Кабмин РФ прорабатывает с бизнесом вопрос о выплате однократного добровольного взноса.