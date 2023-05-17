Новак: мировой рынок нефти сбалансирован на данный момент

Вице-премьер России Александр Новак заявил, что мировой рынок нефти в данный момент находится в балансе. Об этом он сообщил журналистам, передает ТАСС.

«Рынок нефти в балансе», — сказал Новак.

Ранее сообщалось, что по итогам марта текущего года Россия снизила уровень добычи нефти на 300 тыс. баррелей в сутки. За первый месяц весны показатель составил 9,7 млн баррелей в сутки (б/с), в феврале планка находилась на отметке 10 млн б/c.

4 мая Новак заявил, что в настоящее время Россия сокращает объемы суточной добычи нефти на 500 тыс. баррелей относительно февральских показателей. При этом отслеживание будет вестись по независимым источникам. Данное решение реализуется в рамках добровольного сокращения добычи сырья сверх установленных ОПЕК квот.

10 мая Министерство финансов (Минфин) России сообщило, что нефтегазовые доходы бюджета страны за первые четыре месяца 2023 года оказались на 52% ниже, чем в тот же период 2022 года, и составили 2,282 трлн рублей. При этом в ведомстве заверили, что месячная динамика нефтегазовых доходов постепенно выходит на стабильную траекторию, соответствующую их базовому уровню в 8 трлн рублей в год.