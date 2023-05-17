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Руководство UBS ожидает получить однократный доход в размере $34,8 млрд после покупки Credit Suisse

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Global Look Press

Руководство швейцарского банка UBS ожидает получить однократный доход в размере $34,8 млрд после слияния с Credit Suisse (CS). На размер выручки повлияло в том числе снижение деловой репутации CS, что привело к сокращению стоимости банка, сообщается в документе, поданном UBS в Комиссию по ценным бумагам и биржам США.

19 марта газета Financial Times сообщила, что крупнейший банк Швейцарии UBS согласился купить Credit Suisse за более чем $2 млрд. При этом руководству UBS в ходе переговоров пришлось увеличивать сумму предложения.

«UBS ожидает однократный доход в размере $34,8 млрд от покупки Credit Suisse, потому что отрицательная деловая репутация банка снизила его стоимость <....> UBS оценивает потенциальный негативный финансовый эффект сделки в $17 млрд. Это связано с корректировкой стоимости активов и долговых обязательств банка, возможными юридическими издержками и т. д.», — уточняется в документе.

При этом в крупнейшем швейцарском банке сочли, что несмотря на вышеперечисленные факторы, итоговая сумма сделки перекрыла связанные с ней издержки. Согласно ожиданиям руководства кредитной организации, сделку должны закрыть в июне текущего года.

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