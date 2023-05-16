Заемщики смогут обращаться за кредитными каникулами неоднократно, но по разным кредитам

Заемщики смогут обращаться за кредитными каникулами по одному кредиту один раз. Но если речь идет о разных кредитах, клиенты смогут это делать неоднократно, рассказал в интервью газете «Известия» глава Службы по защите прав потребителей финуслуг ЦБ Михаил Мамута.

Отвечая на вопрос газеты, сможет ли человек, который обратился за кредитными каникулами и погасил долг по займу, вновь обратиться за кредитными каникулами в сложном финансовом положении, Мамута ответил «Да».

«Да. Но банк ничего не теряет ни финансово, ни репутационно — только приобретает дополнительную лояльность заемщика, который с высокой вероятностью спасается от дефолта и банкротства», — сказал глава Службы.

Законопроект о кредитных каникулах на постоянной основе прошел первое чтение в конце прошлого года.

«Были определенные замечания и предложения со стороны министерств, банков, в том числе связанных с процедурой предоставления. Очень рассчитываю, что поскольку законопроект доработан с учетом всех предложений и он крайне полезен, то он будет принят в эту сессию», — уточнил Мамута.

Мамута пояснил, что при доработке законопроекта ко второму чтению был учтен опыт других видов кредитных каникул — например, право обращаться за ними созаемщикам, а также заемщикам, несущим субсидиарную ответственность. Речь идет о поручителях по кредитам, когда банк не может требовать оплаты долга за третье лицо без доказательств, что основной заемщик не может выплатить долг, если к ним обратился кредитор.

27 апреля ЦБ сообщил, что российские кредитные организации с сентября прошлого года до 31 марта нынешнего года предоставили военным и членам их семей более 188 тыс. кредитных каникул на сумму 72,4 млрд рублей.