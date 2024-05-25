В МИД рассказали о кибератаках на сайт министерства

С начала проведения Россией специальной военной операции на Украине количество кибератак на объекты информационной инфраструктуры РФ, в том числе и на МИД, многократно увеличились, Москва противостоит атакам в киберпространстве. Об этом в беседе с РИА Новости заявил специальный представитель президента РФ по вопросам международного сотрудничества в области информационной безопасности, директор Департамента международной информационной безопасности МИД России Артур Люкманов.

«Практически ежедневно фиксируем акты вредоносного воздействия с применением информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) со стороны хакерских группировок, использующих подсети зарубежных компаний», - рассказал он.

По словам Люкманова, наиболее распространенными методами злоумышленников в этой сфере являются внедрение вредоносного программного обеспечения, а также фишинговые и DDoS-атаки на сервисы.

Это говорит о попытках недоброжелателей нарушить работу и функционирование цифровых ресурсов министерства иностранных дел. Как подчеркнул дипломат, все такие попытки своевременно выявляются и обезвреживаются.

До этого генсек НАТО Йенс Столтенберг утверждал, что Организация Североатлантического договора (НАТО) может применить пятую статью о коллективной обороне в случае серьезной кибератаки на одну из стран.

Ранее российские хакеры взломали украинские сайты и разместили на них цитату Путина.