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Стало известно, когда россияне смогут купить кроссоверы Wey 07

Продажи флагманского кроссовера Wey 07 на российском рынке начнутся в сентябре

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Полноразмерный гибридный кроссовер Wey 07 станет следующей новинкой премиального суббренда Great Wall, вышедшей на российский рынок. Об этом сообщает портал «Китайские автомобили». Премьера модели состоится в начале осени, в сентябре.

Отмечается, что одобрение типа транспортного средства (ОТТС) планируется оформить на флагманскую модель уже в июле. Официальные продажи гибридного Wey 07 намечены в России на самое начало осени — в течение сентября.

Wey 07 — это параллельный кроссовер, ДВС которого физически связан с колесами. Примерная мощность силовой установки — 400-500 л.с. До 100 км/ч автомобиль разгоняется за 6 секунд, на одной зарядке он может проехать 1,2 тыс. км. Стоимость пока неизвестна.

До этого стало известно, что на китайский рынок вышел обновленный кроссовер Changan Uni-K. Автомобиль получил новую матричную радиаторную решетку и соединенные между собой задние фонари. В базовой комплектации кроссовер предлагается в Китае по цене от 159,9 тыс. юаней (₽ 2 млн). Под капотом обновленного Uni-K бензиновый турбомотор 2.0 мощностью 233 л.с., который агрегатирован с 8-ступенчатым гидромеханическим автоматом Aisin.

Ранее Toyota выпустила новую спецверсию внедорожника Land Cruiser 300.

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