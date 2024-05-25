Стало известно, когда россияне смогут купить кроссоверы Wey 07

Полноразмерный гибридный кроссовер Wey 07 станет следующей новинкой премиального суббренда Great Wall, вышедшей на российский рынок. Об этом сообщает портал «Китайские автомобили». Премьера модели состоится в начале осени, в сентябре.

Отмечается, что одобрение типа транспортного средства (ОТТС) планируется оформить на флагманскую модель уже в июле. Официальные продажи гибридного Wey 07 намечены в России на самое начало осени — в течение сентября.

Wey 07 — это параллельный кроссовер, ДВС которого физически связан с колесами. Примерная мощность силовой установки — 400-500 л.с. До 100 км/ч автомобиль разгоняется за 6 секунд, на одной зарядке он может проехать 1,2 тыс. км. Стоимость пока неизвестна.

До этого стало известно, что на китайский рынок вышел обновленный кроссовер Changan Uni-K. Автомобиль получил новую матричную радиаторную решетку и соединенные между собой задние фонари. В базовой комплектации кроссовер предлагается в Китае по цене от 159,9 тыс. юаней (₽ 2 млн). Под капотом обновленного Uni-K бензиновый турбомотор 2.0 мощностью 233 л.с., который агрегатирован с 8-ступенчатым гидромеханическим автоматом Aisin.

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