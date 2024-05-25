Вратарь Бобровский прервал свою рекордную серию в плей-офф НХЛ

В матче Кубка Стэнли против «Рейнджерс» прервалась рекордная победная серия вратаря «Пантерз» Сергея Бобровского.

Бобровский одержал 12 побед подряд в овертаймах плей-офф НХЛ, по этому показателю он делил первое место с Патриком Роем, чья серия длилась с 1993 по 1996 год.

В матче против «Рейнджерс» Бобровский пропустил шайбу в овертайме, и его серия прервалась. В серии 1/2 финала Кубка Стэнли между «Рейнджерс» и «Пантерз» счет 1:1.

Следующая встреча состоится 26 мая. Команды выйдут на площадку в 22.00 по московскому времени.

Действующим обладателем Кубка Стэнли является «Вегас Голден Найтс», который завершил выступление в плей-офф 2024 года в первом раунде. За выход в финал Кубка Стэнли «Рейнджерс» поспорят с «Флоридой».

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