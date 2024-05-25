Украинские войска обстреляли село в Курской области

Украинские войска обстреляли село Коровяковка Глушковского района Курской области. Об этом сообщил врио губернатора региона Алексей Смирнов в Telegram-канале.

«Никто из жителей не пострадал. В результате повреждения электрического оборудования нет света в нескольких населенных пунктах», — сказано в сообщении.

По словам Смирнова, ремонтные работы будут проведены, когда позволит обстановка. В Коровяковке продолжается подомовой обход.

До этого министерство обороны России сообщало, что системы противовоздушной обороны в ночь на 25 мая уничтожили три беспилотных летательных аппарата Вооруженных сил Украины (ВСУ) над Белгородской и Курской областями.

Накануне губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщал, что ВСУ атаковали беспилотниками сразу несколько населенных пунктов Белгородской области: села Красное и Муром Шебекинского городского округа, село Малиновка Белгородского района.

Ранее украинский беспилотник атаковал машину в Курской области.