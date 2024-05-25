После реставрации Галатской башни в Стамбуле на ней удалось сохранить 400 гнезд стрижей

В Стамбуле после реставрации открыта Галатская башня — один из символов города. Об этом сообщило Министерство туризма Турции.

В 67-метровой башне с февраля проводились работы по укреплению сейсмостойкости, а также реставрация шпиля и верхнего, восьмого этажа. По сообщению Министерства туризма Турции, во время проведения работ удалось сохранить гнезда стрижей, число которых достигает четырех сотен.

«В [реставрационных работах] участвовали профессиональные альпинисты. Галатская башня с 25 мая вновь открывается для посетителей, в час в нее контролируемо будут допускаться максимум 100 человек», — говорится в сообщении.

Галатская башня расположена в европейской части Стамбула на высоком холме района Галаты. Ее высота — 67 метров, диаметр — около 9 метров. Была построена в 1349 году генуэзцами, изначально называлась «Христовой башней». Капитальный ремонт в ней до этого проводили в 1964–1967 годах.

В этом году Минтуризма Турции сделало вход в мечеть Айя-София в Стамбуле платным. Для иностранцев плата за вход составит в €25, местные жители смогут, как и раньше, посещать достопримечательность бесплатно.

Ранее сообщалось, что в Турции откроют для богослужений бывший христианский монастырь Хора.