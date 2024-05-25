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В ЦУКС заявили об отсутствии угрозы подтопления левобережья Днепра

ЦУКС: подтопления левобережья Херсонщины из-за воды с ДнепроГЭС не ожидается

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Александр Грызунов

Начальник Центра управления в кризисных ситуациях (ЦУКС) Илья Ефимов заявил, что населенным пунктам Херсонской области на левобережье Днепра не угрожает подтопление из-за сбросов Украиной воды на ДнепроГЭС. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам Ефимова, главное управление МЧС России по Херсонской области ранее получило прогноз возможных рисков в случае сброса воды из шлюзов плотины на ДнепроГЭС.

«Согласно справке Бассейнового управления водных ресурсов Херсонской области, населенным пунктам на левобережье Днепра не угрожает подтопление, однако сотрудники МЧС будут держать ситуацию на контроле до стабилизации уровня воды», — уточнил начальник ЦУКС.

По словам чиновника, прогнозируется уменьшение скорости потока до места расположения разрушенной Каховской плотины, после чего вода равномерно стечет в низовья Днепра.

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